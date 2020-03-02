В Евросоюзе рассчитывают на ООН в урегулировании кризиса в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. В Евросоюзе надеются на ООН в урегулировании последнего кризиса в Сирии и рассчитывают на то, что после внеочередного совещания Совета по иностранным делам в Брюсселе ЕС также сможет содействовать сирийскому урегулированию, заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
"ООН должна урегулировать кризисы такого масштаба… Мы также рассчитываем, что после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе Евросоюз сможет содействовать разрешению кризиса в Идлибе", - заявил представитель Еврокомиссии.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье призвал собрать на начавшейся неделе Совет по иностранным делам ЕС по ситуации в Сирии.