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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T16:32+0300
https://ria.ru/20200302/1566947118.html
В Евросоюзе рассчитывают на ООН в урегулировании кризиса в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

В Евросоюзе рассчитывают на ООН в урегулировании кризиса в Идлибе

16:30 02.03.2020 (обновлено: 16:32 02.03.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. В Евросоюзе надеются на ООН в урегулировании последнего кризиса в Сирии и рассчитывают на то, что после внеочередного совещания Совета по иностранным делам в Брюсселе ЕС также сможет содействовать сирийскому урегулированию, заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
"ООН должна урегулировать кризисы такого масштаба… Мы также рассчитываем, что после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе Евросоюз сможет содействовать разрешению кризиса в Идлибе", - заявил представитель Еврокомиссии.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье призвал собрать на начавшейся неделе Совет по иностранным делам ЕС по ситуации в Сирии.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Жозеп БоррельВойна в СирииБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзСирияООНВ мире
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