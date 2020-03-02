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В Новгородской области девочка погибла из-за газового баллона
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РИА Новости

В Новгородской области девочка погибла из-за газового баллона

16:26 02.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, предположительно, надышавшейся парами из газового баллона для заправки зажигалок, возбудили в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки", - сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, тело подростка обнаружили 1 марта в Малой Вишере.
"По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате вдыхания паров из газового баллона для заправки зажигалок", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняет СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Новгородская областьРоссияПроисшествия
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