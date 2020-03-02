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Зоозащитники прокомментировали идею ввести налог на собак в Якутии
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РИА Новости

Зоозащитники прокомментировали идею ввести налог на собак в Якутии

16:26 02.03.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековСобака
Собака
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Собака. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 мар - РИА Новости. Налоги на животных в республике, предложенные мэром Якутска, ударят по ответственным владельцам собак и кошек, хотя эта мера предполагает воздействие на недобросовестных граждан, сообщила РИА Новости зоозащитница, руководитель благотворительного фонда "Белый Бим" Марина Сантаева.
Ранее глава Якутска Сардана Авксентьева поручила администрации и гордуме обсудить с депутатами госсобрания республики (Ил Тумэн) возможность принятия закона о налоге с владельцев собак и кошек, на эти средства можно содержать пункты передержки безнадзорных животных.
Пресс-секретарь мэра Алесей Толстяков рассказал РИА Новости, что отлов бродячих собак в Якутске продолжается, несмотря на то, что средств на их содержание нет, а пункт передержки животных несет убытки. По его словам, сегодня для исполнения требований нового федерального закона только Якутску необходимо порядка 142 миллионов рублей в год, в то время как региональное правительство закладывает под эти цели на всю республику 87 миллионов рублей.
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"На сегодня введение налога очень спорно по нескольким моментам... Мы считаем, что это ударит не по безответственным, а, в первую очередь, по добросовестным владельцам, ведь их наказать легче всего: их животные, скажем так, на виду, они регулярно приводят их в клиники на вакцинацию, на лечение, многие являются зарегистрированными (к примеру, если животное клубного разведения, оно внесено в базу данных). Для таких владельцев налог может превратиться в наказание без вины. Это неправильно, несправедливо", - поделилась Сантаева.
С позиции зоозащитников, наказывать рублем нужно людей, выпускающих животных на самовыгул, не считающих нужным стерилизовать их и тем самым способствующих появлению ненужного приплода. "Для этого нужна система штрафов. Но опять же, для того, чтобы вводить штрафы, нужен строгий учет, регистрация всех животных. На сегодняшний день этого нет, регистрация является правом владельца, а не обязанностью", - сказала собеседница агентства.
Также Сантаева отметила необходимость контроля за разведением животных. "Разведение должно быть квотировано, этим должны заниматься только клубы и питомники, никакого другого разведения быть не должно. Уже очевидно, что сегодня животных намного больше, чем людей, готовых их взять", - заключила она.
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Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЯкутскОбщество
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