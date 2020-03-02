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ЕС готов принять меры поддержки экономики из-за рисков от коронавируса
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РИА Новости

ЕС готов принять меры поддержки экономики из-за рисков от коронавируса

16:23 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПаоло Джентилони
Паоло Джентилони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Паоло Джентилони. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов использовать все доступные инструменты поддержки экономического роста на фоне рисков от распространения коронавируса, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"ЕС готов использовать все доступные опции если и когда необходимо, чтобы сохранить наш (экономический – ред.) рост на фоне этих понижательных рисков", - сказал он на пресс-конференции Еврокомиссии по новому коронавирусу.
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Однако он выразил надежду, что до применения крайних мер, которые использовались во время последнего кризиса, когда, к примеру, странам еврозоны для нормализации финансово-экономической ситуации было выделено несколько сотен миллиардов евро, не дойдет.
Согласно его информации, министры финансов стран еврозон проведут в среду телеконференцию на фоне ситуации с коронавирусом. По словам Джентилони, министры могут поделиться информацией и мнениями о мерах оперативного реагирования на ситуацию, в частности, в сфере поддержания ликвидности у компаний, погашения долгов, поддержки системы здравоохранения.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник заявила, что понижает прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущей, ноябрьской оценкой, - до 0,8% на фоне ситуации с коронавирусом. При этом ожидания на 2021 года пока осталась на уровне 1,2%.
Таким образом, прогнозируется, что рост в регионе единой европейской валюты сохранится на невысоком уровне в 2020–2021 годах, а "последствия вспышки вируса ослабят результаты в первой половине 2020 года", отмечала ОЭСР.
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Организация также снизила оценку роста мирового ВВП на 2020 год до 2,4%, то есть на 0,5 процентного пункта по сравнению с ноябрьским прогнозом, выпущенным до вспышки коронавируса. Этот прогноз был сделан исходя из предположения, что пик эпидемии нового коронавируса в Китае придется на первый квартал 2020 года и вспышки в других странах окажутся умеренными и сдержанными.
Однако если ситуация окажется хуже, мировой ВВП в нынешнем году может подняться лишь на 1,5%. Следовательно, перспективы глобального экономического роста в настоящее время являются очень неопределенными из-за коронавируса, констатирует ОЭСР.
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