МВД предложило оснастить видеорегистраторами проводников и стюардесс

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транспортная полиция предложила Транспортная полиция предложила Минтрансу РФ оснастить проводников в поездах и бортпроводников в самолетах обязательными видеорегистраторами, сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

"Буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", - сказал Шаробаров в интервью газете "Гудок"

По его словам, в настоящее время кассиры-контролеры в электропоездах носят на форменной одежде видеорегистраторы.

"Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", - отметил начальник транспортной полиции.

Шаробаров пояснил, что в 2019 году с поездов дальнего следования было снято более 16 тысяч пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или нарушавших общественный порядок.