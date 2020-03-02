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МВД предложило оснастить видеорегистраторами проводников и стюардесс
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РИА Новости

МВД предложило оснастить видеорегистраторами проводников и стюардесс

16:19 02.03.2020 (обновлено: 16:22 02.03.2020)
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© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos / nelyninell
Стюардесса. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транспортная полиция предложила Минтрансу РФ оснастить проводников в поездах и бортпроводников в самолетах обязательными видеорегистраторами, сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.
"Буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", - сказал Шаробаров в интервью газете "Гудок".
По его словам, в настоящее время кассиры-контролеры в электропоездах носят на форменной одежде видеорегистраторы.
"Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", - отметил начальник транспортной полиции.
Шаробаров пояснил, что в 2019 году с поездов дальнего следования было снято более 16 тысяч пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или нарушавших общественный порядок.
"Пока не поступали предложения", - сообщил РИА Новости представитель Минтранса России в понедельник.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияБезопасностьОбщество
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