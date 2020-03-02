В Праге закрыли вуз из-за профессора, заразившегося коронавирусом

ПРАГА, 2 мар - РИА Новости. В Чешском сельскохозяйственном университете (ЧСУ) в В Чешском сельскохозяйственном университете (ЧСУ) в Праге с понедельника временно прерваны занятия после того, как у одного из профессоров, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус , сообщил в понедельник журналистам ректор вуза Петр Скленичка.

"После возвращения с научной конференции в итальянском городе Удине господин профессор несколько дней перемещался по всему зданию университета, вел занятия. Таким образом, он был в контакте с несколькими десятками студентов и, как минимум, 24 педагогами. При этом на свое здоровье 67-летний профессор не жаловался", - сказал Скленичка.

Позднее, по словам ректора, выяснилось, что у трех итальянских коллег пражского профессора, которые также участвовали в конференции в Удине, диагностировали коронавирус. В связи с этим все, кто был в университете в контакте с заболевшим профессором, будут находиться в 14-дневном карантине, добавил Скленичка.

О том, что в Чехии зафиксированы три случая заражения коронавирусом, сообщил в воскресенье глава минздрава Адам Войтех. Помимо профессора из ЧСУ, это 21-летняя американка, приехавшая с эквадорской подругой (у нее тест показал негативный результат) в качестве туриста в Прагу из Милана, где обе учатся, и 44-летний житель города Усти-над-Лабе, который был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в Северной Италии, при этом тесты его супруги и четырех детей дали негативный результат.

Все трое заболевших сейчас находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний. Все они, по словам Войтеха, чувствуют себя хорошо, пользуются телефонами и ноутбуками, а житель Усти-над-Лабе дал по телефону интервью государственному ТВ.