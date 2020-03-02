В Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иордании, сообщает иорданское агентство Petra.
"Первое заражение коронавирусом зафиксировано у иорданского гражданина, приехавшего из Италии", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
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Сообщается, что заболевший несколько дней находился на карантине и был доставлен в больницу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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