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В Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

16:13 02.03.2020 (обновлено: 16:19 02.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иордании, сообщает иорданское агентство Petra.
"Первое заражение коронавирусом зафиксировано у иорданского гражданина, приехавшего из Италии", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
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Сообщается, что заболевший несколько дней находился на карантине и был доставлен в больницу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
200202
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Коронавирус COVID-19КитайИталияРаспространение нового коронавирусаИорданияВ мире
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