В Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иордании , сообщает иорданское агентство Petra

"Первое заражение коронавирусом зафиксировано у иорданского гражданина, приехавшего из Италии", - говорится в сообщении агентства в Twitter

Сообщается, что заболевший несколько дней находился на карантине и был доставлен в больницу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.