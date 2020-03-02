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Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
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РИА Новости

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

16:13 02.03.2020 (обновлено: 17:58 02.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
 Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны", — заявил Володин журналистам.
По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.
"Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу", — добавил спикер ГД.
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Владимир ПутинКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
Что-то всё очень мутно. Ещё даже не было второго чтения, а срок голосования уже назначен. За что голосовать будем, граждане? Или не будем?
2 марта, 17:20
ВНВ. Нордман
75630010
Некорректный заголовок. Правильно звучит: "Госдума ОДОБРИТ во втором чтении поправки Путина в Конституцию".
2 марта, 16:47
vv.brand.v
7360126
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