Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны", — заявил Володин журналистам.
По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.
"Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу", — добавил спикер ГД.
28 февраля, 17:47Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге