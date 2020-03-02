Симптомы коронавируса: как распознать болезнь

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эпидемия Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает болезнетворное шествие по планете. Этот вирус до сих пор остается малоисследованным. Данные о степени подверженности инфекции в зависимости от возраста или, например, расовой принадлежности все время меняются. А вот в симптомах болезни, наконец, появилась определенность. Как отличить коронавирус от банального респираторного заболевания и что делать, если есть подозрение на заражение, РИА Новости рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный, - акцентирует внимание вирусолог. - Второй важный момент – в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, тридцать девять наблюдается очень редко".

По словам эксперта, повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания. "Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка. Это и будут главные отличительные признаки коронавируса. То есть, при таких симптомах однозначно следует насторожиться. Ведь основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония".

Тем, кто только что вернулся из путешествия, в частности, из Италии, Германии, Франции и Ближнего Востока Лукашев советует насторожиться при любом общем недомогании. "Болезнь может протекать и в легкой форме. Но такие больные все равно представляют опасность для окружающих. Особенно для людей в возрасте".

По словам вирусолога, дети по-прежнему практически не подвержены воздействию коронавируса. "До 15 лет болеют очень мало. Да и летальных исходов среди детей и подростков практически нет. Заметная смертность от COVID-19 начинается примерно с сорока лет. Дальше "с возрастом" число смертельных случаев резко возрастает".

Врач утверждает: сейчас уже известно, что смертность от коронавируса составляет меньше объявленных ранее двух процентов. "Скорее всего, поначалу просто плохо выявлялись легкие случаи. По разным данным, во многих регионах (кроме Уханя – первичного очага инфекции), где хорошо налажена диагностика, летальных исходов меньше одного процента от числа заболевших. В Южной Корее, например, или в других регионах Китая".