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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-03-02T16:06+0300
https://ria.ru/20200302/1566929069.html
Жителям Подмосковья предложат составить график отключения горячей воды
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РИА Новости

Жителям Подмосковья предложат составить график отключения горячей воды

16:04 02.03.2020 (обновлено: 16:06 02.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У жителей Московской области может появиться возможность участвовать в составлении графика отключения горячей воды, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, говорится на сайте телеканала "360".

Чуть позже нужно разработать единый алгоритм, чтобы жители четко понимали, когда, на сколько, как долго будут идти эти профилактические работы. И, может быть, нам нужно спросить, какой удобный момент выбрать для этих мероприятий, связанных с промывкой, проверкой систем", – обратил внимание губернатор на совещании с зампредами регионального правительства.

Он также напомнил о задаче стоящей перед областными властями – прекратить сотрудничать с управляющими компаниями, которые регулярно нарушают права жителей региона. По словам Воробьева, такие компании должны уйти с рынка к апрелю текущего года.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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