Жителям Подмосковья предложат составить график отключения горячей воды

Чуть позже нужно разработать единый алгоритм, чтобы жители четко понимали, когда, на сколько, как долго будут идти эти профилактические работы. И, может быть, нам нужно спросить, какой удобный момент выбрать для этих мероприятий, связанных с промывкой, проверкой систем", – обратил внимание губернатор на совещании с зампредами регионального правительства.