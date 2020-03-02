Асад обсудил с делегацией властей востока Ливии борьбу с терроризмом

КАИР, 2 мар - РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад в понедельник обсудил с делегацией властей востока Ливии борьбу с терроризмом в обеих странах и развитие двусторонних отношений, сообщила канцелярия сирийского лидера.

Асад принял в Дамаске делегацию, в состав которой вошли вице-премьер Абдуррахман аль-Ухейриш и глава МИД Абд аль-Махди аль-Хувейдж.

Стороны обсудили последние события в обеих странах и борьбу с терроризмом и "согласились, что битва против терроризма в этих странах - едина".

"Стороны подчеркнули, что судьба региона будет решаться через противостояние проектам, которые ему пытаются навязать некоторые страны и их инструменты, в первую очередь - Эрдоган, политика которого, основанная на терроризме для реализации политических целей, стала основным фактором нарушения стабильности", - заявила пресс-служба Асада.

Сирийский президент также обсудил с делегацией активизацию двусторонних отношений, в том числе возобновление работы дипмиссий в обеих странах.

Ранее мининформации Сирии сообщило, что закрытое с 2012 года посольство Ливии в столице Сирии возобновит работу во вторник, церемонию открытия посетит делегация властей на востоке Ливии.