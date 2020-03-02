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Асад обсудил с делегацией властей востока Ливии борьбу с терроризмом
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РИА Новости

Асад обсудил с делегацией властей востока Ливии борьбу с терроризмом

16:04 02.03.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в понедельник обсудил с делегацией властей востока Ливии борьбу с терроризмом в обеих странах и развитие двусторонних отношений, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Асад принял в Дамаске делегацию, в состав которой вошли вице-премьер Абдуррахман аль-Ухейриш и глава МИД Абд аль-Махди аль-Хувейдж.
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Стороны обсудили последние события в обеих странах и борьбу с терроризмом и "согласились, что битва против терроризма в этих странах - едина".
"Стороны подчеркнули, что судьба региона будет решаться через противостояние проектам, которые ему пытаются навязать некоторые страны и их инструменты, в первую очередь - Эрдоган, политика которого, основанная на терроризме для реализации политических целей, стала основным фактором нарушения стабильности", - заявила пресс-служба Асада.
Сирийский президент также обсудил с делегацией активизацию двусторонних отношений, в том числе возобновление работы дипмиссий в обеих странах.
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Ранее мининформации Сирии сообщило, что закрытое с 2012 года посольство Ливии в столице Сирии возобновит работу во вторник, церемонию открытия посетит делегация властей на востоке Ливии.
МИД Сирии сообщил в воскресенье о подписании меморандума о взаимопонимании с делегацией ливийских властей в Тобруке, включающего пункт о возобновлении дипломатических отношений.
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Абд Салам АлиМИД СирииБашар АсадЛивияСирияВ мире
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