Отельеры Италии заявили о разрушительном эффекте коронавируса

"К сожалению, сценарий печален. Неконтролируемое паникерство, которое сопровождало новости на эту тему, подпитало страхи путешественников, которых в беспрекословном ключе отговаривали от поездки. Отрицать бесполезно: то, что случилось для туризма, оказалось разрушительным. У нас есть пустые отели и очень высокий процент аннуляций. Данные могут быть еще не очень точными, но мы можем с уверенностью сказать, что мы достигли пиков в 70-80 процентов", — сказал он.