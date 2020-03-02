Отельеры Италии заявили о разрушительном эффекте коронавируса

РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Отмены бронирований в итальянских гостиницах из-за вспышки коронавируса доходят до 80 процентов, этот эффект можно назвать разрушительным, заявил РИА Новости президент итальянского Национального объединения владельцев гостиниц Federalberghi Бернабо Бокка.
"К сожалению, сценарий печален. Неконтролируемое паникерство, которое сопровождало новости на эту тему, подпитало страхи путешественников, которых в беспрекословном ключе отговаривали от поездки. Отрицать бесполезно: то, что случилось для туризма, оказалось разрушительным. У нас есть пустые отели и очень высокий процент аннуляций. Данные могут быть еще не очень точными, но мы можем с уверенностью сказать, что мы достигли пиков в 70-80 процентов", — сказал он.
По его словам, последствием эпидемии для туристической отрасли страны может стать потеря рабочих мест.
"Если сирена не стихнет, многие из наших предприятий будут вынуждены закрыться, и что станет с нашими сотрудниками? В туризме распространена практика срочных трудовых договоров, и сейчас трудно гарантировать их безопасность", — заявил Бокка в интервью РИА Новости.
По последним данным, в Италии коронавирусом заражены 1577 человек: эти сведения не включают выздоровевших и скончавшихся.
В понедельник первые случаи заражения подтверждены на Сардинии и в Риме, где заболел полицейский. В выходные положительные результаты показали анализ семьи из трех человек из города Фьюмичино, административно относящегося к итальянской столице.
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