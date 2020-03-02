В Киргизии начались столкновения митингующих с милицией

БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Столкновения митингующих сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова с милицией начались в понедельник в столице Киргизии Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Милиция оттеснила митингующих с площади, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также были слышны выстрелы. Протестующие разбежались по близлежащим улицам. Они начали кидать в силовиков камни.
Как передает корреспондент РИА Новости, милиционеры отлавливают протестующих и отводят их в автозаки. При этом в пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией о задержанных.
Ранее около 800 сторонников экс-депутата собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих.
Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.
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