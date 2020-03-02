В Киргизии начались столкновения митингующих с милицией

БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Столкновения митингующих сторонников экс-депутата парламента Столкновения митингующих сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова с милицией начались в понедельник в столице Киргизии Бишкеке , передает корреспондент РИА Новости.

Милиция оттеснила митингующих с площади, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также были слышны выстрелы. Протестующие разбежались по близлежащим улицам. Они начали кидать в силовиков камни.

Как передает корреспондент РИА Новости, милиционеры отлавливают протестующих и отводят их в автозаки. При этом в пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией о задержанных.

Ранее около 800 сторонников экс-депутата собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих.