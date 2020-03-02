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Пресс-показ фильма "Очень женские истории" режиссера Наташи Меркуловой
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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Очень женские истории" режиссера Наташи Меркуловой

15:57 02.03.2020
10
4 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Очень женские истории" режиссера Наташи Меркуловой и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссеры Оксана МИХЕЕВА, Анна САРУХАНОВА, Лика ЯТКОВСКАЯ и Антон БИЛЬЖО;
- продюсер Юлия МИШКИНЕНЕ.

Премьера картины в России состоится 5 марта. Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: стремление жить по-настоящему.

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