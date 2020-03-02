Пресс-показ фильма "Очень женские истории" режиссера Наташи Меркуловой

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4 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Очень женские истории" режиссера Наташи Меркуловой и творческая встреча с создателями картины.