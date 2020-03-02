Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-глава следственно-оперативной группы Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.

"Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет" — сказал Трибой в фильме Алексея Пивоварова "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?", опубликованном на YouTube-канале журналиста.

При этом он не стал называть имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления.

На вопрос журналиста, кого же именно следствие считает заказчиком, Трибой заявил: "Я думаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать…", — но фразу не окончил.