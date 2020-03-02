Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.
"Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет" — сказал Трибой в фильме Алексея Пивоварова "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?", опубликованном на YouTube-канале журналиста.
При этом он не стал называть имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления.
На вопрос журналиста, кого же именно следствие считает заказчиком, Трибой заявил: "Я думаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать…", — но фразу не окончил.
Двадцать пять лет назад, поздним вечером 1 марта 1995 года, Владислав Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Трибой занимался расследованием убийства в 1996-2000 годах.