Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T19:09+0300
https://ria.ru/20200302/1566924383.html
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565320696_0:544:2048:1696_1036x0_80_0_0_61869ecfa9477a92ee50b603436942d2.jpg
РИА Новости

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

15:56 02.03.2020 (обновлено: 19:09 02.03.2020)
63147
© РИА Новости / Борис ПриходькоТележурналист Владислав Листьев
Тележурналист Владислав Листьев
© РИА Новости / Борис Приходько
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.
"Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет" — сказал Трибой в фильме Алексея Пивоварова "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?", опубликованном на YouTube-канале журналиста.
При этом он не стал называть имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления.
На вопрос журналиста, кого же именно следствие считает заказчиком, Трибой заявил: "Я думаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать…", — но фразу не окончил.
Двадцать пять лет назад, поздним вечером 1 марта 1995 года, Владислав Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Трибой занимался расследованием убийства в 1996-2000 годах.
25 лет назад погиб Влад Листьев
1 марта, 12:26
25 лет назад погиб Влад ЛистьевПервого марта 1995 года убили Владислава Листьева. Это преступление до сих пор не раскрыто.
823111954219
Обсудить 33
Владислав ЛистьевГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Так какого...? Вся Россия, и не только, 25 лет возмущается этим преступлением, обвиняет власти в бессилии перед убийцами и преступниками, а этот "экс - глава" голову морочит. Знаешь - говори, не знаешь - не морочь голову. Предлагаю привлечь его к ответу!
2 марта, 16:09
Александр Невский
13741004
"Лисовский отказался от комментариев про новые расследования об убийстве Листьева"- интерфакс. Гуглить, если интересно.
2 марта, 16:17
Александр Невский
2000002
Рекомендуем
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния