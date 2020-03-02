Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Последствия распространения Последствия распространения коронавируса для экономики РФ будут носить временный характер, в конечном итоге Россия выйдет на предполагаемый экономический цикл, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников

Ранее в понедельник, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме, он заявил, что министерство уточнит к 9 апреля свой макропрогноз.

"Мы продолжаем работу над оценкой текущей ситуации. Последствия коронавируса будут серьезнее и глубже, чем мы предполагали в конце января. Мы уточним прогноз, но еще раз подчеркну, что это скорее является точкой для принятия дополнительных решений в экономической сфере, нежели для бюджетной сферы. Бюджет действующими правилами очень серьезно защищен от тех колебаний, которые мы сейчас имеем, в том числе и от тех колебаний, которые мы сейчас видим в связи с коронавирусом", - сказал Решетников журналистам.

По его словам, уточнения в прогноз будут комплексными. "В любом случае, любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер, и какая бы ситуация и настроения не складывались, надо понимать, что в конечном итоге все равно мы выйдем на тот экономический цикл, который предполагали", - добавил Решетников.

Минэкономразвития в ходе работы над поправками в бюджет текущего года уточнило параметры своего августовского прогноза. Изменения в основном затронули прогноз на текущий год, прежде всего в связи с оценкой влияния на макроэкономическую ситуацию в стране реализации мер послания президента федеральному собранию.