Круглый стол о борьбе с реабилитацией нацизма за рубежом

Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.
16 марта в Государственной Думе РФ пройдут парламентские слушания "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".
Переписывание истории, сносы памятников, осквернение мемориалов, ревизионистские публикации, нацеленные на пересмотр итогов Второй мировой войны, приводят к массовым нарушениям прав человека и гражданина. На основании односторонне трактуемых исторических данных не просто формируется негативное отношение к государству Российская Федерация, но и разжигается ненависть к рядовым россиянам и соотечественникам, гражданам других государств, не согласным на возвеличивание коллаборационистов и отказ от собственной национальной памяти. Происходит дегуманизация граждан России.
В ходе круглого стола будет представлен доклад Московского бюро по правам человека "Ампутация памяти", в котором анализируются практики ревизионистской политизации истории.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.
16 марта в Государственной Думе РФ пройдут парламентские слушания "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".
Переписывание истории, сносы памятников, осквернение мемориалов, ревизионистские публикации, нацеленные на пересмотр итогов Второй мировой войны, приводят к массовым нарушениям прав человека и гражданина. На основании односторонне трактуемых исторических данных не просто формируется негативное отношение к государству Российская Федерация, но и разжигается ненависть к рядовым россиянам и соотечественникам, гражданам других государств, не согласным на возвеличивание коллаборационистов и отказ от собственной национальной памяти. Происходит дегуманизация граждан России.
В ходе круглого стола будет представлен доклад Московского бюро по правам человека "Ампутация памяти", в котором анализируются практики ревизионистской политизации истории.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/