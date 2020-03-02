Круглый стол о борьбе с реабилитацией нацизма за рубежом

17

12 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Проблемы исторической памяти: война с прошлым, вандализм и реабилитация нацизма за рубежом".