Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Эксперты и историки музея памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме будут изучать открытые Ватиканом в понедельник архивы папы Римского Пия XII (1939-1958 годы), связанные со Второй мировой войной.

"В марте 2019 года Яд Вашем приветствовал решение Ватикана открыть архивы Пия XII, охватывающие 1939-1958 годы. Яд Вашем подчеркивает, что в течение многих лет мы призывали открыть эти архивы, чтобы обеспечить объективное и открытое исследование, а также всестороннюю дискуссию по вопросам, связанным с действиями Ватикана и католической церкви во время холокоста. Яд Вашем ожидает, что исследователям будет предоставлен полный доступ ко всем документам, хранящимся в архивах", - сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель мемориального музея Яд Вашем Мариша Файн.

Решение об открытии архивов Пия XII принял лично папа Римский Франциск, который объявил о нем ровно год назад по случаю 80-летия со дня избрания Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол.

Действия папы Пия XII неоднократно подвергалась серьезной критике со стороны авторитетных историков. Так, будучи государственным секретарем Ватикана, он активно содействовал заключению конкордата с нацистской Германией, который был подписан в июле 1933 года. Многие его действия после избрания на Апостольский престол также вызвали критические высказывания и публикации известных исследователей истории Второй мировой войны. В частности, понтифика обвиняли в том, что, публично призывая к миру, он так и не решился на прямое осуждение нацизма и не прервал отношения с режимами, которые были союзниками Гитлера.

Наиболее серьезные претензии историков к Пию XII связаны с его чрезвычайно сдержанной позицией в вопросе о нацистских преступлениях против человечности и геноциде евреев. Обвиняя понтифика в молчании и непротивлении зверствам нацистов, многие исследователи обращали особое внимание на трагические события октября 1943 года, когда немцы депортировали из Рима в концлагерь Освенцим более тысячи евреев столичного гетто. В то же время хорошо известны случаи, когда представители Римско-католической церкви участвовали в спасении евреев, укрывая их в храмах и монастырях.

Этот период интересует историков Яд Вашем в большей степени, однако в музее не ждут сенсаций после изучения архивов Ватикана.