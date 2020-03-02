В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус

УФА, 2 мар - РИА Новости. Грузовик врезался в припаркованный школьный автобус в Башкирии, 10 детей, которые были в салоне, не пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по региону Максим Родионов.
По его данным, авария произошла на 48 километре дороги Киргиз-Мияки - Чишмы.
"В припаркованный на перекрёстке дорог школьный автобус врезался мини-грузовик. Десять детей, которые находились в салоне автобуса, не пострадали. Автомашины получили механические повреждения", - рассказал Родионов.
Другой источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что в ДТП пострадал один взрослый.
По данным ГИБДД по Башкирии, в аварии пострадала учительница. "В результате аварии за медпомощью обратилась 44-летняя женщина, педагог",- сообщает башкирская Госавтоинспекция.
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