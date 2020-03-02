Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Турецкие военные нейтрализовали 32 члена вооруженных курдских формирований в зоне проведения операции "Источник мира" на севере Турецкие военные нейтрализовали 32 члена вооруженных курдских формирований в зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии , сообщает минобороны Турции

"Спецназ предотвратил проникновение с юга в зону проведения операции "Источник мира" террористов вооруженных формирований РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов), обезвредив 32 человека", - сообщается в Twitter ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.