В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции

БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Учебные заведения закрываются в Учебные заведения закрываются в Азербайджане до 9 марта для дезинфекции из-за распространения коронавируса в стране, сообщил оперативный штаб при кабмине республики для борьбы против вируса.

Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из больных – гражданин РФ.

"Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий до 9 марта", - сообщается в пресс-релизе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.