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В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
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РИА Новости

В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции

15:46 02.03.2020 (обновлено: 16:22 02.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в школе
Коридор в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Коридор в школе. Архивное фото
БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Учебные заведения закрываются в Азербайджане до 9 марта для дезинфекции из-за распространения коронавируса в стране, сообщил оперативный штаб при кабмине республики для борьбы против вируса.
Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из больных – гражданин РФ.
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"Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий до 9 марта", - сообщается в пресс-релизе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАзербайджанВ мире
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