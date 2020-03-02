Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский

КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке, если президент Владимир Зеленский более не будет нуждаться в его услугах.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в руководстве фракции президентской партии "Слуга народа" сообщило, что депутаты на внеочередном заседании Верховной рады Украины в среду могут назначить нового премьера и главу МИД.
"Есть много информации и все активно обсуждается, не только моя фамилия, но и других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Мы обещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах более нет потребности, мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии тут нет", - заявил Пристайко на брифинге в понедельник.
Глава МИД отметил, что регулярно обсуждает с президентом необходимость продолжения его работы на этой должности. "Разговора о том, что слушай, давай будем заканчивать, пока не было", - добавил он.
Пристайко добавил, что у него, как и у других членов правительства, есть еще много нереализованных планов.
Парламент Украины по требованию президента соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.