Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский

"Есть много информации и все активно обсуждается, не только моя фамилия, но и других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Мы обещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах более нет потребности, мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии тут нет", - заявил Пристайко на брифинге в понедельник.