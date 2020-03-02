Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров

Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев

Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев

© Science China Press Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В хрящевых клетках утконосого динозавра, жившего на севере США 75 миллионов лет назад, ученым удалось обнаружить белки, хромосомы и признаки ДНК. Описание находки В хрящевых клетках утконосого динозавра, жившего на севере США 75 миллионов лет назад, ученым удалось обнаружить белки, хромосомы и признаки ДНК. Описание находки приведено в журнале National Science Review.

В начале 1980-х годов на севере штата Монтана в отложениях позднемелового возраста было обнаружено целое ископаемое "гнездовье" травоядного утконосого динозавра Hypacrosaurus stebingeri с остатками десятков погибших птенцов, которые в момент смерти были совсем маленькими и не могли самостоятельно покинуть гнездо.

Палеонтологи Алида Бейоль (Alida Bailleul) из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая и Мэри Швейцер (Mary Schweitzer) из Университета штата Северная Каролина проводили микроскопические исследования фрагментов костей детенышей гипакрозавра в Музее Скалистых гор в городе Бозмен (штат Монтана), где они хранятся, когда Бейоль в одном из фрагментов заметила несколько прекрасно сохранившихся клеток в кальцинированных хрящевых тканях по краям кости.

Две хрящевые клетки все еще были связаны между собой межклеточным мостиком, морфологически идентифицированным с концом деления клетки, что напоминало заключительную стадию деления клеток. Внутри также был виден темный материал, напоминающий ядро ​​клетки. Одна хрящевая клетка сохранила темные удлиненные структуры, по форме напоминавшие хромосомы.

"Я не могла в это поверить, мое сердце практически перестало биться", — приводятся в пресс-релизе издательства Science China слова Бейоль.

Это первая находка такого рода, до этого целые сохранившиеся клетки такого возраста еще ни разу не удавалось обнаружить. Более того, на сегодняшний день существует мнение, основанное на результатах кинетических экспериментах и моделировании, что ДНК сохраняется не более одного миллиона лет.

Для того чтобы определить, могут ли в принципе сохраниться какие-либо оригинальные молекулы или белки в данных костях, ученые выполнили иммунологический и гистохимический анализы на других черепах из того же самого "гнездовья", используя для поиска органики молекулярные и химические маркеры. В качестве контрольных образцов были выбраны черепа молодых эму.

Суть иммунологического теста заключается в том, что маркерное вещество начинает реагировать, если обнаружит антитела определенного типа клеток. В данном случае маркер реагировал на антитела коллагена II — белка, обычно встречающегося в хрящевой ткани животных. Это, по мнению ученых, говорит о том, что остатки исходных белков все еще присутствуют.

Слева - две хрящевые клетки показаны все еще связанными таким образом, который напоминает заключительные стадии деления клеток. В центре - клетка, содержащая структуры, напоминающие хромосомы. Справа - изолированная хрящевая клетка динозавра с красным окрашиванием, что указывает на наличие ДНК Слева - две хрящевые клетки показаны все еще связанными таким образом, который напоминает заключительные стадии деления клеток. В центре - клетка, содержащая структуры, напоминающие хромосомы. Справа - изолированная хрящевая клетка динозавра с красным окрашиванием, что указывает на наличие ДНК

"Этот иммунологический тест подтверждает наличие у этого динозавра остатков оригинальных хрящевых белков", — говорит Швейцер.

В следующем тесте исследователи использовали два ДНК-красителя — DAPI (4’ 6-диамидино-2-фенилиндол) и PI (йодид пропидия), которые специфически связываются с фрагментами ДНК, окрашивая их. Результаты показали наличие внутреннего положительного связывания, что позволяет предположить, что некоторая оригинальная ДНК динозавра сохранилась.

"Эти новые впечатляющие данные предполагают, что ДНК может сохраняться в течение десятков миллионов лет, и мы надеемся, что это исследование будет стимулировать ученых, работающих над древней ДНК, использовать новую методологию, чтобы раскрыть все неизвестные молекулярные секреты древних тканей", — отмечает Бейоль.

Для исключения ошибки или эффекта загрязнения образцов современной ДНК, авторы проводили контрольные исследования в других лабораториях, и результаты везде подтвердились.