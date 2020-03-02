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РИА Наука
2020-03-02T15:41+0300
https://ria.ru/20200302/1566914033.html
Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
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РИА Новости

Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров

15:41 02.03.2020
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© Science China PressХудожественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев
Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев
© Science China Press
Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В хрящевых клетках утконосого динозавра, жившего на севере США 75 миллионов лет назад, ученым удалось обнаружить белки, хромосомы и признаки ДНК. Описание находки приведено в журнале National Science Review.
В начале 1980-х годов на севере штата Монтана в отложениях позднемелового возраста было обнаружено целое ископаемое "гнездовье" травоядного утконосого динозавра Hypacrosaurus stebingeri с остатками десятков погибших птенцов, которые в момент смерти были совсем маленькими и не могли самостоятельно покинуть гнездо.
Палеонтологи Алида Бейоль (Alida Bailleul) из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая и Мэри Швейцер (Mary Schweitzer) из Университета штата Северная Каролина проводили микроскопические исследования фрагментов костей детенышей гипакрозавра в Музее Скалистых гор в городе Бозмен (штат Монтана), где они хранятся, когда Бейоль в одном из фрагментов заметила несколько прекрасно сохранившихся клеток в кальцинированных хрящевых тканях по краям кости.
Две хрящевые клетки все еще были связаны между собой межклеточным мостиком, морфологически идентифицированным с концом деления клетки, что напоминало заключительную стадию деления клеток. Внутри также был виден темный материал, напоминающий ядро ​​клетки. Одна хрящевая клетка сохранила темные удлиненные структуры, по форме напоминавшие хромосомы.
"Я не могла в это поверить, мое сердце практически перестало биться", — приводятся в пресс-релизе издательства Science China слова Бейоль.
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Это первая находка такого рода, до этого целые сохранившиеся клетки такого возраста еще ни разу не удавалось обнаружить. Более того, на сегодняшний день существует мнение, основанное на результатах кинетических экспериментах и моделировании, что ДНК сохраняется не более одного миллиона лет.
Для того чтобы определить, могут ли в принципе сохраниться какие-либо оригинальные молекулы или белки в данных костях, ученые выполнили иммунологический и гистохимический анализы на других черепах из того же самого "гнездовья", используя для поиска органики молекулярные и химические маркеры. В качестве контрольных образцов были выбраны черепа молодых эму.
Суть иммунологического теста заключается в том, что маркерное вещество начинает реагировать, если обнаружит антитела определенного типа клеток. В данном случае маркер реагировал на антитела коллагена II — белка, обычно встречающегося в хрящевой ткани животных. Это, по мнению ученых, говорит о том, что остатки исходных белков все еще присутствуют.
Слева - две хрящевые клетки показаны все еще связанными таким образом, который напоминает заключительные стадии деления клеток. В центре - клетка, содержащая структуры, напоминающие хромосомы. Справа - изолированная хрящевая клетка динозавра с красным окрашиванием, что указывает на наличие ДНК
Слева - две хрящевые клетки показаны все еще связанными таким образом, который напоминает заключительные стадии деления клеток. В центре - клетка, содержащая структуры, напоминающие хромосомы. Справа - изолированная хрящевая клетка динозавра с красным окрашиванием, что указывает на наличие ДНК
Слева - две хрящевые клетки показаны все еще связанными таким образом, который напоминает заключительные стадии деления клеток. В центре - клетка, содержащая структуры, напоминающие хромосомы. Справа - изолированная хрящевая клетка динозавра с красным окрашиванием, что указывает на наличие ДНК
"Этот иммунологический тест подтверждает наличие у этого динозавра остатков оригинальных хрящевых белков", — говорит Швейцер.
В следующем тесте исследователи использовали два ДНК-красителя — DAPI (4’ 6-диамидино-2-фенилиндол) и PI (йодид пропидия), которые специфически связываются с фрагментами ДНК, окрашивая их. Результаты показали наличие внутреннего положительного связывания, что позволяет предположить, что некоторая оригинальная ДНК динозавра сохранилась.
"Эти новые впечатляющие данные предполагают, что ДНК может сохраняться в течение десятков миллионов лет, и мы надеемся, что это исследование будет стимулировать ученых, работающих над древней ДНК, использовать новую методологию, чтобы раскрыть все неизвестные молекулярные секреты древних тканей", — отмечает Бейоль.
Для исключения ошибки или эффекта загрязнения образцов современной ДНК, авторы проводили контрольные исследования в других лабораториях, и результаты везде подтвердились.
По мнению ученых, их исследование закладывают основу для будущих усилий по извлечению и секвенированию ДНК из других мезозойских окаменелостей по всему миру.
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