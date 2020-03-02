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ФНС опровергла сообщения о взыскании несуществующих задолженностей
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РИА Новости

ФНС опровергла сообщения о взыскании несуществующих задолженностей

16:00 02.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы России
Посетители в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы России
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетители в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опровергает взыскание несуществующих задолженностей с налогоплательщиков и сбои в работе своей системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Система работает в штатном режиме. Взыскание несуществующей задолженности не подтверждается. Задолженность взыскивается исходя из состояния расчетов с бюджетом. Имеющиеся вопросы по размеру задолженности решаются путем проведения сверки налогоплательщиков с налоговым органом индивидуально", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что "если у налогоплательщиков возникают какие-либо вопросы, ФНС России рекомендует обращаться по любому из доступных каналов связи с налоговыми органами для оперативного решения возникшей ситуации. Также следует отметить, что ФНС России проводит постоянный мониторинг работоспособности системы".
Ранее СМИ сообщили о жалобах жителей Москвы, которые якобы не могут получить сведения о доступности своих счетов.
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