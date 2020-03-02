Жители 1,2 тысячи домов в Подмосковье жаловались на отопление зимой

Отмечается, что по жилищному законодательству, температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах – не ниже +20), а отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 часов в течение месяца.

"Несмотря на теплую зиму, сезонные категории были и остаются на особом контроле Госжилинспекции. Если управляющая организация получает сигнал о проблемах с отоплением, низкой температуре, сосульках – она должна оперативно начинать действовать в соответствии с регламентными сроками. Более того, сейчас мы стимулируем управляющие организации действовать по принципу "не допускаем". Исключать саму вероятность возникновения ситуаций, которые могут заставить жителя отправить заявку в ЕДС. Эти усилия дают свои плоды", ­– отмечают в подмосковной Госжилинспекции.