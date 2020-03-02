Жители 1,2 тысячи домов в Подмосковье жаловались на отопление зимой

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья за декабрь-февраль 2019-2020 годов получила жалобы на отопление от жителей 1176 многоквартирных домов в Московской области, следует из сообщения надзорного ведомства.
"Госжилинспекция проконтролировала качественное предоставление коммунальной услуги по отоплению в 1176 многоквартирных домах. Их жители обращались по вопросам отсутствия отопления, равномерного прогрева, протечек стояков и батарей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по жилищному законодательству, температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах – не ниже +20), а отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 часов в течение месяца.
"Несмотря на теплую зиму, сезонные категории были и остаются на особом контроле Госжилинспекции. Если управляющая организация получает сигнал о проблемах с отоплением, низкой температуре, сосульках – она должна оперативно начинать действовать в соответствии с регламентными сроками. Более того, сейчас мы стимулируем управляющие организации действовать по принципу "не допускаем". Исключать саму вероятность возникновения ситуаций, которые могут заставить жителя отправить заявку в ЕДС. Эти усилия дают свои плоды", – отмечают в подмосковной Госжилинспекции.