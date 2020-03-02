В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции

БЕРЛИН, 2 мая – РИА Новости. Германия продолжает принимать беженцев, но актуальная ситуация должна быть решена на европейском уровне, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

"Германия постоянно принимает и принимала новых беженцев задолго до сложившейся ситуации. Только цифры по сравнению с 2014-2016 годами значительно понизились. Но это цифры, достойные упоминания. Германия постоянно принимает людей, которые прибывают к нам и проходят процедуру получения статуса беженца. Я подчеркиваю необходимость европейского решения (данной проблемы - ред)", - сказал Зайберт.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.