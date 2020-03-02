В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса

"У нас есть примеры весьма крайних мер, которые мы решили применять во время финансового кризиса. Однако я действительно надеюсь, мы до этого не дойдем", - сказал он на пресс-конференции. В феврале Джентилони говорил, что экономические последствия для ЕС от вспышки коронавируса пока трудно предсказать

За годы кризиса, разворачивавшегося в мире в основном в 2008 году, к примеру, специальные финансовые институты Евросоюза выделили несколько сотен миллиардов евро помощи ряду стран еврозоны для насущных мер оздоровления их финансово-экономического положения.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ранее в понедельник заявила, что понижает прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущей, ноябрьской оценкой, - до 0,8%, на фоне ситуации с коронавирусом. При этом ожидания на 2021 года пока осталась на уровне 1,2%. Таким образом, прогнозируется, что рост в регионе единой европейской валюты сохранится на невысоком уровне в 2020–2021 годах, а последствия вспышки вируса ослабят результаты в первой половине 2020 года, отмечала ОЭСР.