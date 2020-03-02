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Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
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РИА Новости

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

15:36 02.03.2020 (обновлено: 16:53 02.03.2020)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине Меркель подошла к Зеехоферу и протянула руку в знак приветствия, но министр не ответил ей. Меркель с юмором восприняла ситуацию, подняла обе руки и показала Зеехоферу поверхность ладоней. В итоге оба рассмеялись.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХорст ЗеехоферШлезвиг-ГольштейнВОЗАнгела МеркельГерманияВ мире
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