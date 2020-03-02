Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.

Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине Меркель подошла к Зеехоферу и протянула руку в знак приветствия, но министр не ответил ей. Меркель с юмором восприняла ситуацию, подняла обе руки и показала Зеехоферу поверхность ладоней. В итоге оба рассмеялись.

Немецкие СМИ сообщали, что Зеехофер недавно заявил о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболеваний, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.