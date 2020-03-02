Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,7%

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чистая прибыль " . Чистая прибыль " Мосэнерго " (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 16,464 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 25,7%, до 31,415 миллиарда рублей. Выручка "Мосэнерго" составила 189,782 миллиарда рублей, сократившись на 4,7%. Себестоимость продаж увеличилась на 0,9% и составила 172,256 миллиарда рублей.

Основными факторами, повлиявшими на снижение выручки, стали окончание срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении трех объектов, а также погодные условия, приведшие к снижению объемов производства теплоэнергии в отопительный период, отмечает компания, при этом снижение частично скомпенсировано увеличением объема реализации электроэнергии.

Валовая прибыль "Мосэнерго" сократилась на 38,2%, до 17,53 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 19,94 миллиарда рублей, снизившись на 35%.

Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2019 года составили 40,76 миллиарда рублей, увеличившись вдвое с конца 2018 года, краткосрочные - 15,72 миллиарда рублей, снизившись на 6,5%.