Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,7%

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 16,464 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 25,7%, до 31,415 миллиарда рублей. Выручка "Мосэнерго" составила 189,782 миллиарда рублей, сократившись на 4,7%. Себестоимость продаж увеличилась на 0,9% и составила 172,256 миллиарда рублей.
Основными факторами, повлиявшими на снижение выручки, стали окончание срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении трех объектов, а также погодные условия, приведшие к снижению объемов производства теплоэнергии в отопительный период, отмечает компания, при этом снижение частично скомпенсировано увеличением объема реализации электроэнергии.
Валовая прибыль "Мосэнерго" сократилась на 38,2%, до 17,53 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 19,94 миллиарда рублей, снизившись на 35%.
Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2019 года составили 40,76 миллиарда рублей, увеличившись вдвое с конца 2018 года, краткосрочные - 15,72 миллиарда рублей, снизившись на 6,5%.
"Мосэнерго" - территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,2 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпром").