Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T15:52+0300
https://ria.ru/20200302/1566907263.html
Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_0:169:2898:1799_1036x0_80_0_0_d88c800281ee668cfe9d456e87f03c00.jpg
РИА Новости

Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе

15:31 02.03.2020 (обновлено: 15:52 02.03.2020)
41065
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телеведущую Ольгу Скабееву удивило количество публикаций, которое блогер Екатерина Диденко сделала после трагедии в банном комплексе.
"Девочка <…> со своими бесконечными сторис, конечно, странная очень. Но все равно ее жаль", — написала она в телеграм-канале.
Певица Юлия Савичева
29 февраля, 23:09
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
В пятницу Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали ее день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.
Затем блогер опубликовала в инстаграме несколько роликов, на которых, рыдая на камеру, стала рассказывать о произошедшем. Некоторые пользователи Сети сочли ее реакцию странной. Другие, наоборот, призвали не судить столкнувшуюся с трагедией девушку.
СК России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Скорая помощь
29 февраля, 15:27
Врач рассказал о причинах трагедии с сухим льдом в бане в Москве
1183514103448
Обсудить 16
Ольга СкабееваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Минисерство здравоохранения предупреждает: блогерство вызывает необратимые изменения в мозге и может быть смертельно опасно для Вашего здоровья.
2 марта, 15:41
Ne To
85100203
Бесятся с жиру не думая головой.
2 марта, 15:52
и иван иванов первый
2100000
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Певица Юлия Савичева
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Скорая помощь
Врач рассказал о причинах трагедии с сухим льдом в бане в Москве
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Интерьер магазина Красный куб
СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков "Красный куб"
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния