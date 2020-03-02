Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе

"Девочка <…> со своими бесконечными сторис, конечно, странная очень. Но все равно ее жаль", — написала она в телеграм-канале.

В пятницу Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали ее день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.

Затем блогер опубликовала в инстаграме несколько роликов, на которых, рыдая на камеру, стала рассказывать о произошедшем. Некоторые пользователи Сети сочли ее реакцию странной. Другие, наоборот, призвали не судить столкнувшуюся с трагедией девушку.