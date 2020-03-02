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ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
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РИА Новости

ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок

15:31 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие еще ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемого в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
"По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще", - сказал он.
В середине февраля Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело против оптовых компаний "Медицина Санкт-Петербург", "НПКФ" "Эклиф", "Профитмед СПб" и "Новамед СПб" по подозрению в создании картеля. По данным ФАС, с середины января по начало февраля 2020 года компании практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий, что привело к повышению цен на медизделия в аптеках региона.
Геннадий Онищенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Андрей ЦариковскийРоссияОбщество
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