ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок

"По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще", - сказал он.

В середине февраля Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело против оптовых компаний "Медицина Санкт-Петербург", "НПКФ" "Эклиф", "Профитмед СПб" и "Новамед СПб" по подозрению в создании картеля. По данным ФАС, с середины января по начало февраля 2020 года компании практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий, что привело к повышению цен на медизделия в аптеках региона.