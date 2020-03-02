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Теплоснабжение
2020-03-02T15:30+0300
https://ria.ru/20200302/1566906720.html
Fortum получил одобрение ФАС на покупку пакета акций Uniper
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РИА Новости

Fortum получил одобрение ФАС на покупку пакета акций Uniper

15:30 02.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финский концерн Fortum получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно покупки пакета акций Uniper, говорится в сообщении финской компании.
"В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила приобретение Fortum акций Uniper, согласованное с фондами Elliott Management Corporation и ее подразделениями и Knight Vinke Energy Advisors Limited и ее подразделениями. Теперь Fortum получил решение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое формализует решение правительственной комиссии", - говорится в сообщении компании.
Сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного. Такой актив по российскому законодательству не может принадлежать Fortum, поскольку ее контролирующим акционером является иностранное государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах. Также глава ФАС России Игорь Артемьев в ноябре говорил, что подготовлены поправки в закон, которые разрешают проводить такие сделки, если стоимость актива, мешающего одобрению, составляет менее 1%.
Fortum указывает, что в соответствии с решением правкомиссии, компания также подписала дополнение к соглашению с ФАС от 4 июня 2018 года, касающееся обязательств Fortum по доли в Uniper. В настоящее время Fortum вправе закрыть приобретение акций Uniper при условии, что он не будет управлять ПАО "Юнипро" до тех пор, пока не вступят в силу определенные изменения в российском законодательстве. ПАО "Юнипро" является дочерним предприятием Uniper в России.
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В октябре 2019 года Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает более чем до 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США. От США одобрение было получено в декабре. Сделка будет закрыта двумя частями. Ожидается, что первая часть сделки, охватывающий не менее 19,6% акций Uniper, будет закрыт вскоре после одобрения в России. Вторая часть, охватывающая максимум 3,8% акций, должна быть закрыта в течение двух месяцев после закрытия первой части.
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ТеплоснабжениеUniperРоссияЭкономика
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