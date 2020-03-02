Fortum получил одобрение ФАС на покупку пакета акций Uniper

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финский концерн Финский концерн Fortum получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно покупки пакета акций Uniper, говорится в сообщении финской компании.

"В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила приобретение Fortum акций Uniper, согласованное с фондами Elliott Management Corporation и ее подразделениями и Knight Vinke Energy Advisors Limited и ее подразделениями. Теперь Fortum получил решение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое формализует решение правительственной комиссии", - говорится в сообщении компании.

Сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного. Такой актив по российскому законодательству не может принадлежать Fortum, поскольку ее контролирующим акционером является иностранное государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах. Также глава ФАС России Игорь Артемьев в ноябре говорил, что подготовлены поправки в закон, которые разрешают проводить такие сделки, если стоимость актива, мешающего одобрению, составляет менее 1%.

Fortum указывает, что в соответствии с решением правкомиссии, компания также подписала дополнение к соглашению с ФАС от 4 июня 2018 года, касающееся обязательств Fortum по доли в Uniper. В настоящее время Fortum вправе закрыть приобретение акций Uniper при условии, что он не будет управлять ПАО "Юнипро" до тех пор, пока не вступят в силу определенные изменения в российском законодательстве. ПАО "Юнипро" является дочерним предприятием Uniper в России.