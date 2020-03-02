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Более 2500 студентов участвовали в зимних школах "Я – профессионал"
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РИА Новости

Более 2500 студентов участвовали в зимних школах "Я – профессионал"

15:26 02.03.2020
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Старт финала олимпиады "Я – профессионал"
Старт финала олимпиады Я – профессионал
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 2500 студентов посетили 18 профильных и междисциплинарных зимних школ, которые прошли в январе-феврале в восьми российских городах в рамках олимпиады "Я – профессионал" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В третьем сезоне студенческой олимпиады "Я – профессионал" поступило более 8 тысяч заявок на участие в зимних школах – практико-ориентированных образовательных форумах. По результатам конкурсного отбора на каждую школу организаторы приглашали в среднем от 100 до 200 участников.
"Наши зимние школы третий год подряд становятся точкой притяжения для ребят со всей страны. Например, на социогуманитарную школу в Санкт-Петербург приехали студенты из 59 регионов, на экономическую школу Сбербанка в Москву — из 37, а на инженерной школе в Самаре собрались студенты из 36 регионов. Конкурс на них высокий: из 8 тысяч заявок организаторы отобрали только 2543, что в очередной раз доказывает их востребованность среди участников олимпиады", - привели в пресс-службе слова руководителя олимпиады "Я — профессионал" Валерии Касамары.
Программы школ разработаны совместно вузами-организаторами олимпиады и лидирующими компаниями страны, поэтому основной акцент в них сделан на практику: ребята встретились с руководителями крупных компаний, посетили с экскурсиями промышленные и атомные предприятия, провели хакатон. Компаниями-партнерами школ выступили крупные предприятия и банки. В подготовке школы по экономике принимал участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике – Банк ВТБ, по ядерной физике – Росатом, по строительству и материаловедению – Трубная металлургическая компания, по агрономии и агроинженерии – Россельхозбанк.
Московский Кремль
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"Зимние школы "Я – профессионал" – один из самых практико-ориентированных форматов для обучения и саморазвития. Более того, он один из самых продуктивных и полезных, о чем лучше всего говорит число желающих попасть на такие мероприятия – ребята хорошо понимают преимущество личного общения с ведущими специалистами и экспертами. Мы считаем эту работу очень эффективной, а потому стараемся развивать аналогичные форматы во всех проектах нашей платформы", – прокомментировал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.
Одновременно с зимними школами проходили заключительные очные этапы олимпиады "Я – профессионал". Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
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Валерия КасамараОбразование - Общество
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