В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге , пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

"В 16.12 (14.12 мск) поступило сообщение о падении стрелы башенного крана на стройплощадке по улице Белинского в Екатеринбурге. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Стрела крана зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выезжали две единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек личного состава, аварийно-спасательные работы не потребовались.