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2020-03-02T15:26+0300
https://ria.ru/20200302/1566903550.html
В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
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РИА Новости

В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах

15:26 02.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиМесто падения стрелы строительного крана в Екатеринбурге
Место падения стрелы строительного крана в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
"В 16.12 (14.12 мск) поступило сообщение о падении стрелы башенного крана на стройплощадке по улице Белинского в Екатеринбурге. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Стрела крана зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на место выезжали две единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек личного состава, аварийно-спасательные работы не потребовались.
Сейчас для обеспечения безопасности участок дороги, где произошло ЧП, временно перекрыт, на месте движение регулируют сотрудники ГИБДД.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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