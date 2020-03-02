В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Известный Известный чилийский писатель Луис Сепульведа госпитализирован в испанском городе Овьедо с пневмонией, вызванной коронавирусом , сообщает газета Periodico

Сообщается, что 70-летний Сепульведа почувствовал себя плохо после посещения конгресса в Португалии , куда он прибыл на автомобиле вместе с супругой поэтессой Кармен Яньес.

Автор книги "Старик, который читал любовные романы" вернулся в Овьедо (автономное сообщество Астурия на севере страны), где он проживает уже несколько лет, и был госпитализирован 25 февраля с симптомами пневмонии. Анализы подтвердили, что писатель инфицирован коронавирусом.

Состояние писателя оценивается как стабильное. Его жена и близко общавшиеся с ним люди находятся в карантине под наблюдением.

В Португалии, откуда вернулся Сепульведа, до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В Испании, по последним данным минздрава, число инфицированных достигло 83.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.