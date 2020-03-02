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Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
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РИА Новости

Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета

15:20 02.03.2020
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© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко. Архивное фото
КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Суд на Украине перенес на 12 марта рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения бывшему участнику конфликта в Донбассе Андрею Антоненко, подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил в понедельник один из адвокатов подозреваемого Станислав Кулик.
Печерский районный суд Киева оставил Антоненко под стражей 20 февраля.
"Заседание отложили на 13.20 (14.20 мск - ред.) 12 марта. Сегодня мы должны были показать в суде, что разница в росте между Антоненко и лицом на видеокамере является существенной, мы настаиваем на этом. Существуют выводы экспертизы досудебного следствия по этому поводу. Наши шансы увеличиваются, и мы надеемся, что вскоре Антоненко выйдет из зала суда", - цитирует Кулика агентство УНИАН.
Он добавил, что сторона защиты планировала представить выводы экспертизы, согласно которым рост подзащитного на 10 сантиметров выше, чем у лица на камере наблюдения, которого следствие считает подозреваемым.
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Заседание коллегии Киевского апелляционного суда в понедельник не состоялось из-за болезни одного из судей коллегии.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Андрей АнтоненкоУбийство журналиста Павла ШереметаДонбассАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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