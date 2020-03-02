Более пяти миллионов человек посетили "Московскую масленицу"

Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Тверской площади

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Гости "Московской масленицы" съели около 440 тысяч порций блинов и оладий и выпили порядка 100 тысяч литров напитков, на фестивальных площадках побывали более 5,1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны".

Четвертый гастрономический фестиваль проходил в столице с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках: в центре, округах и девяти столичных парках.

"В этом году "Московская Масленица" выдалась по-настоящему широкой: на фестивальных площадках побывали более 5,1 миллиона горожан и туристов — это на 200 тысяч гостей больше, чем прошлой зимой, — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. — На празднике гости съели порядка 440 тысяч порций блинов и оладий, приготовленных по более 200-ам рецептам".

Кроме того прошли 320 спектаклей, концертов и шоу, 20 больших карнавальных шествий. В заключительные дни Масленицы для посетителей выступили группа "Фабрика", Юта, Анита Цой, Инна Маликова и "Новые Самоцветы".

Как добавили организаторы, в рамках фестиваля были организованы 2,6 тысячи мастер-классов (против 1,5 тысячи в прошлом году), в которых поучаствовали 36,7 тысячи человек.

"Только на Манежной площади на колесной мельнице посетители смололи 79 килограмм муки. И здесь же, на печатном дворе, напечатали и раскрасили 350 лубочных картинок, а на оружейном дворе - вручную отлили 5000 пуль для стрелецкого войска. В интерактивном музее народных праздничных традиций гости своими руками смастерили 180 карнавальных масок. А еще 1500 масок – получили в подарок", — рассказали в оргкомитете.