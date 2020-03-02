Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский отметил, что в случае ошибочного перевода денежных средств необходимо незамедлительно отозвать платеж. Кроме того, банки, как правило, могут обнаружить признаки мошеннических действий, проанализировав профиль клиента.
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"Системы фрод-мониторинга банка с большой вероятностью смогут распознать ошибку в получателе денежных средств, и отправитель как минимум получит звонок из банка с вопросом про настоящий платеж", — подчеркнул эксперт.
Юрист Игорь Скрипка, в свою очередь, посоветовал установить лимит на размер суммы, которую можно снять с карты, а также использовать банкоматы, расположенные непосредственно в банке. Иногда мошенники устанавливают на автоматы считывающие устройства, которые могут выглядеть как плохо закрепленные детали на клавиатуре банкомата или накладки в области приема карты.
"Если деньги все же списаны с карты, то следует предпринять несколько шагов. Во-первых, сообщить об этом в банк и заблокировать операции по карте. Во-вторых, немедленно обратиться в полицию", — рассказал он.
Однако шансы поймать преступников после того, как они обналичили украденные средства, невелики, добавил Скрипка.
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