Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Шансы вернуть украденные мошенниками деньги с карты возрастают, если оперативно сообщить о произошедшем в Шансы вернуть украденные мошенниками деньги с карты возрастают, если оперативно сообщить о произошедшем в банк , рассказали эксперты газете " Известия ".

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский отметил, что в случае ошибочного перевода денежных средств необходимо незамедлительно отозвать платеж. Кроме того, банки, как правило, могут обнаружить признаки мошеннических действий, проанализировав профиль клиента.

"Системы фрод-мониторинга банка с большой вероятностью смогут распознать ошибку в получателе денежных средств, и отправитель как минимум получит звонок из банка с вопросом про настоящий платеж", — подчеркнул эксперт.

Юрист Игорь Скрипка, в свою очередь, посоветовал установить лимит на размер суммы, которую можно снять с карты, а также использовать банкоматы, расположенные непосредственно в банке. Иногда мошенники устанавливают на автоматы считывающие устройства, которые могут выглядеть как плохо закрепленные детали на клавиатуре банкомата или накладки в области приема карты.

"Если деньги все же списаны с карты, то следует предпринять несколько шагов. Во-первых, сообщить об этом в банк и заблокировать операции по карте. Во-вторых, немедленно обратиться в полицию", — рассказал он.