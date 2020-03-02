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В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
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РИА Новости

В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"

15:12 02.03.2020
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© Flickr / NATOВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© Flickr / NATO
РИГА, 2 мар – РИА Новости. Международные военные учения "Хрустальная стрела - 2020", в которых принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих НАТО, в понедельник начались в Латвии, говорится в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Международные военные учения "Хрустальная стрела-2020" начались в Латвии. Они продлятся до 13 марта. В них примет участие около 2,5 тысяч солдат НАТО", - говорится в пресс-релизе Минобороны.
Учения проходят на военном полигоне в Адажи.
"В учениях принимают участие военнослужащие из Латвии, Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании", - отмечается в релизе.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.
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