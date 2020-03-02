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https://ria.ru/20200302/1566893493.html
Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

15:11 02.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики более 80 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
15:00
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"За период с 24 февраля по 2 марта было зафиксировано 90 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 199 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили десять домов и три объекта инфраструктуры. Ранения получил один мирный житель", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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