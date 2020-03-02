Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики более 80 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За период с 24 февраля по 2 марта было зафиксировано 90 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 199 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили десять домов и три объекта инфраструктуры. Ранения получил один мирный житель", - сказал представитель ДНР в СЦКК.