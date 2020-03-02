В Чечне восстановили электроснабжение

Электричество отключилось в районе 12.00 мск из-за обрыва провода воздушной линии (ВЛ) в связи с падением дерева. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Ножай-Юртовском районе (около 60,5 тысячи человек).
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"В 14.00 мск ВЛ включена в работу, электроснабжение потребителей восстановлено. Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)", - говорится в сообщении.