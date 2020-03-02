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Архангельская область
Архангельская область
2020-03-02T15:09+0300
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В Поморье отметили столетие писателя Федора Абрамова
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РИА Новости

В Поморье отметили столетие писателя Федора Абрамова

15:09 02.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 2 мар – РИА Новости. В Поморье в честь столетия писателя Федора Абрамова прошли торжественные мероприятия на его малой родине – в деревне Веркола Пинежского района; старт им дал губернатор области Игорь Орлов, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Жители и гости деревни приняли участие в шествии к месту захоронения Абрамова, где была совершена заупокойная лития и состоялась гражданская панихида. Могила писателя является местом паломничества для многих почитателей его таланта, говорится в сообщении.
"Очень важно, что мы смогли вернуть на полки наших библиотек творчество Федора Абрамова, а главное – вновь пробудить к нему интерес. На мой взгляд, это одна из самых главных форм благодарности великому писателю. Многое, о чем он писал, всегда будет трогать сердца людей и заставлять задуматься о важном", – приводит пресс-служба слова губернатора Поморья Игоря Орлова.
Он добавил, что лучшим сохранением памяти о Федоре Абрамове будет развитие Верколы как центра культурной жизни и "самого настоящего родника абрамовского слова всероссийского значения". "Здесь для этого есть всё: прекрасные дома, увековеченная в литературе история и талантливые, активные и всей душой любящие Север люди", - подчеркнул он.
Своими воспоминаниями о Федоре Абрамове поделилась его племянница Надежда Павлова.
"Федор Александрович очень любил Верколу. Каждый год он приезжал на малую родину и останавливался у нас, спал на повети, где пахло душистым сеном и свежими березовыми вениками. Дядя Федя целыми днями сидел за письменным столом и писал, но, когда я приходила к нему, он выходил из-за стола и начинал разговор. Его интересовало абсолютно всё, обо всём у него болела душа", – рассказала Надежда Павлова.
Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова Чистая книга
28 февраля, 13:31Архангельская область
В Поморье вручили премию имени Федора Абрамова "Чистая книга"
В честь юбилея писателя в Поморье проходят Абрамовские дни – своеобразный праздник всей северной культуры. В день столетия Федора Абрамова (29 февраля) в Верколе открыли Дом культуры, выставку, посвященную знаменитому земляку, провели ряд экскурсий и презентаций. Частью торжеств на малой родине писателя также стала премьера спектакля "Сарафан", поставленного по его произведениям.
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Архангельская областьИгорь ОрловАрхангельская область
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