СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ просит заочно выдать санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука , обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

"Суд 17 марта рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, "в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".