СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ просит заочно выдать санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Суд 17 марта рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, "в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".
СК РФ к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие депутаты Украины – Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский - он получил два года колонии.
19 февраля, 09:50СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе