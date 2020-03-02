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В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
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РИА Новости

В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120

15:06 02.03.2020 (обновлено: 15:07 02.03.2020)
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании приблизилось к 120, заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
Ранее сообщалось о 83 зараженных.
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"В Испании были выявлены 115 -120 случаев (заражения коронавирусом)", - заявил Симон в ходе пресс-конференции в понедельник. Он добавил, что точное число зараженных сложно назвать, так как их количество продолжает увеличиваться. Трансляция пресс-конференции велась на сайте правительства Испании.
Сообщается, что 12 случаев зарегистрированы в Андалусии, один - в Астурии, два - на Балеарских островах, семь - на Канарских островах, 10 - в Кантабрии, по три случая - в автономных сообществах в Кастилия-Ла-Манча и Кастилия и Леон, 15 - в Каталонии, 15 - в Валенсии, шесть - в Эстремадуре, 32 - в Мадриде, 12 - в Стране Басков и один в Наварре.
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Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьИспанияВ мире
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