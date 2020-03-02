Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену

НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Мэр Томска Мэр Томска Иван Кляйн в рамках церемонии вручения наград меценатам города по итогам 2019 года наградил почетным знаком "Меценат города Томска " свою жену — генерального директора ОАО " Томское пиво " Галину Кляйн, сообщает в понедельник горадминистрация.

"Звания "Меценат города Томска" по итогам 2019 года удостоены генеральный директор ОАО "Томское пиво" Галина Кляйн и руководитель ОАО "Востокгазпром" Виталий Кутепов", — говорится в сообщении, также отмечается, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году было решено отказаться от торжественной церемонии чествования меценатов — все награды вручили в рамках рабочего совещания.

В пресс-службе администрации Томска РИА Новости пояснили, что звание "Меценат города Томска" вручается за многолетний вклад бизнес-структур в развитие города, а победителей определяет специальная комиссия в зависимости от вклада и финансового участия.

По данным властей города, "Томское пиво" ежегодно вкладывает значительные средства в благоустройство и общественную жизнь Томска, в частности участвует в организации "Дня маленького томича" (праздник в рамках празднования Дня Томска), дарит городу фейерверки на Новый год и 9 Мая, внесла вклад в создание светодиодного "Фонтана молодости", участвовала в благоустройстве Воскресенской горы и других городских общественных пространств.

"Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город. Потому что любовь, в моем понимании, это не слова и обещания, а реальные дела. А каждый из вас может с гордостью сказать, что он лично сделал для Томска и томичей", — приводятся в сообщении слова градоначальника.

Традиция награждать меценатов в Томске появилась в 2015 году. По итогам 2019 года за поддержку социальных, молодежных, культурных проектов, участие в благоустройстве общественных пространств отмечены 18 руководителей томских компаний.