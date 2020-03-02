На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус

"Утром 2 марта в международном аэропорту "Шоуду" города Пекин на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

Гражданство пассажира не уточняется.

По имеющейся информации, часть пассажиров, включая граждан России, была доставлена в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра.

Сколько граждан России было на борту, пока не сообщается.

Ранее российское посольство сообщило, что у иностранного пассажира, прилетевшего 29 февраля в Пекин также рейсом "Аэрофлота" SU204, подтвердился коронавирус. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт "Шереметьево". Лица, сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, были изолированы в специально отведенной гостинице, где пройдут обязательный 14-дневный карантин, среди них двое граждан России. Сообщалось, что ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 пока выявлено не было.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. Все рейсы прилетают в терминал F "Шереметьево".