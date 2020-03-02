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В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
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РИА Новости

В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте

15:00 02.03.2020 (обновлено: 15:05 02.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до конца марта провести не удастся из-за позиции Киева.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех" в марте этого года.
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"Вчерашнее заявление не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала журналистам Морозова.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
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