В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте

"Вчерашнее заявление не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала журналистам Морозова.