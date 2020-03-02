В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений

"Зима 2019-2020 года удивила москвичей аномальным, а в отдельные дни и рекордным теплом. В результате, этот сезон оказался самый теплый за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019-2020 года составила 0 градусов, что выше нормы на 7,7 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в течение зимнего сезона рекорды максимальной температуры воздуха перекрывались 11 раз: 3 раза в декабре, 3 - в январе и 5 раз в феврале. Отмечается, что самая низкая температура за этот зимний сезон наблюдалась в феврале: 7 февраля на ВДНХ воздух остывал до минус 15 градусов. Самое высокое значение температуры тоже пришлись на февраль, 20 и 21 февраля воздух прогревался до плюс 7,7 и 7,8 градуса соответственно.