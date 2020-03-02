В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений

"Зима 2019-2020 года удивила москвичей аномальным, а в отдельные дни и рекордным теплом. В результате, этот сезон оказался самый теплый за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019-2020 года составила 0 градусов, что выше нормы на 7,7 градуса", - говорится в сообщении.
Синоптики добавили, что в течение зимнего сезона рекорды максимальной температуры воздуха перекрывались 11 раз: 3 раза в декабре, 3 - в январе и 5 раз в феврале. Отмечается, что самая низкая температура за этот зимний сезон наблюдалась в феврале: 7 февраля на ВДНХ воздух остывал до минус 15 градусов. Самое высокое значение температуры тоже пришлись на февраль, 20 и 21 февраля воздух прогревался до плюс 7,7 и 7,8 градуса соответственно.
"Зимний сезон 2019-2020 далеко опередил по теплу зиму 1960-1961 годов с аномалией сезона плюс 4,9 градуса. По осадкам нынешний зимний сезон оказался близким к норме. Самым скупым месяцем стал декабрь, при норме 56 миллиметров на ВДНХ выпало 32,5 миллиметра. В январе норма была перевыполнена, выпало 54,5, при норме в 42 миллиметра; февраль тоже не поскупился на осадки, выпало 39,6 при норме 36 миллиметров. В итого, осадков за сезон выпало 94% от нормы", - добавили синоптики.
29 февраля, 11:00"Напомнит о зиме". Москвичам рассказали о погоде в марте
Метеорологи сообщили, что снега в минувшую зиму столица недобрала, максимальная высота его была в январе и составляла 11 сантиметров (метеостанция ВДНХ). К концу февраля часть столицы освободилась от снежного покрова, что случается в Москве реже 1 раза в столетие.