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2020-03-02T14:58+0300
https://ria.ru/20200302/1566883618.html
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
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РИА Новости

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

14:58 02.03.2020
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.
"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.)", - говорится в сообщении службы.
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Выявлены случаи, когда мошенники якобы для обмена информацией просят адреса электронной почты, на которые затем может рассылаться вредоносное программное обеспечение.
"Обращаем внимание, что формат предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу регламентирован постановлением правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 (ред. от 11.09.2018) … и не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку", - напомнили в Росфинмониторинге.
Служба призвала проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников, и обо всех подобных случаях сообщать в дежурную службу Росфинмониторинга и в правоохранительные органы.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияОбщество
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