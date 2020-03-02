Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу ( Федеральная служба по финансовому мониторингу ( Росфинмониторинг ) сообщила о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.

"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.)", - говорится в сообщении службы.

Выявлены случаи, когда мошенники якобы для обмена информацией просят адреса электронной почты, на которые затем может рассылаться вредоносное программное обеспечение.

"Обращаем внимание, что формат предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу регламентирован постановлением правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 (ред. от 11.09.2018) … и не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку", - напомнили в Росфинмониторинге.