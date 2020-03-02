Пресс-конференция спецпредставителя Президента по Афганистану Кабулова

3 марта в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Специального представителя Президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замира КАБУЛОВА о развитии ситуации в Афганистане и регионе в целом после подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан"* в Дохе 29 февраля 2020 года.
*Движение "Талибан" – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
*Движение "Талибан" – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/